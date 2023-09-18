Як користуватися нашатирним спиртом в побуті: дієві поради

UAportal підготував декілька порад про універсальність та ефективність нашатирного спирту як миючого засобу, а також як безпечно ним користуватись. Ми розглянемо, як можна максимально ефективно використовувати його для підтримання чистоти і свіжості в оселі.

Стійкі плями на одязі

Спирт може ефективно видаляти стійкі плями з одягу. Цей метод добре працює для плям від жиру, олії та чорнила.

Перед пранням необхідно нанести невелику кількість спирту безпосередньо на пляму, залишити на кілька хвилин, а потім приступати до звичайного прання.

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Килим

Щоб усунути неприємні запахи і відновити зовнішній вигляд килимів, готується розчин, змішавши одну склянку нашатирного спирту з двома склянками теплої води.

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Розчин потрібно нанести на килим за допомогою губки або ганчірки, залишити на кілька хвилин, а потім його необхідно протерти чистою ганчіркою.

Миття вікон і дзеркал

Миючий засіб створюється, змішавши дві столові ложки спирту з двома склянками води в розпилювачі. Розчин потрібно розпилити на скляну поверхню і протерти безворсовою ганчіркою або паперовим рушником. Це позбавить вікна розводів і додасть блиску.

Крім цього, використовуючи нашатир для миття, необхідна вентиляція в приміщенні. Відкриті вікна та двері забезпечать циркуляцію свіжого повітря.

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