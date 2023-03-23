Как помыть окна без разводов: простые советы для домохозяек

Мытье окон может быть утомительным занятием, которое часто приводит к появлению досадных разводов на стеклянных поверхностях. UAportal подготовил список советов по очистке окон, как не оставлять разводы.

Совет 1

Используйте раствор уксуса и воды

Один из самых эффективных способов очистить окна, не оставляя раздражающих разводов и пятен. Просто смешайте равные части уксуса и теплой воды в бутылке с распылителем и обильно нанесите на поверхность окна, а затем протрите газетой или салфетками из микрофибры, чтобы добиться блеска без разводов!

Этот метод лучше всего работает при регулярном использовании в качестве части обычной уборки. Не забывайте использовать не яблочный, а дистиллированный белый уксус, так как он не оставляет следов на оконных стеклах после высыхания!

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Совет 2

Избегайте чистящих средств на основе аммиака

Чистящие средства на основе аммиака отлично справляются с жиром и грязью, однако они также оставляют неприятные разводы, если их не вытереть как следует! Чтобы избежать этой проблемы, выбирайте натуральные средства, такие как лимонный сок, смешанный с водой, которые помогут разбить грязь и при этом всегда будут оставлять разводы!

Кроме того, использование бумажных полотенец вместо губок поможет уменьшить разводы благодаря их впитывающей способности. Убедитесь, что вы используете безворсовые сорта, чтобы на оконных стеклах не оставалось никаких волокон!

Совет 3

Попробуйте использовать газету для профессионального блеска

Если вы хотите добиться профессионального блеска, попробуйте использовать газеты вместо бумажных полотенец или салфеток из микрофибры, когда вытираете излишки влаги с окон. Газеты обладают высокой впитывающей способностью, но при этом достаточно мягкие, чтобы не поцарапать хрупкие стеклянные поверхности.

Раньше мы писали о том, как легко очистить подоконники от пятен, грязи и пожелтения с помощью дешевого средства.

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