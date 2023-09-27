Как помыть окна подручными материалами: три действенных лайфхака

UAportal подготовил практические методы мойки окон подручными материалами, которые помогут экономично и эффективно добиться результата без разводов.

Используйте уксус и газету

Мытье окон уксусом и газетой – это проверенный способ, дающий поразительные результаты. Уксус действует как природное моющее средство, эффективно удаляя грязь, жир и разводы из окон. В сочетании с смятой газетой, которая служит мягким абразивом, этот метод оставит окна блестящими и без разводов.

Читайте также: Как правильно ухаживать за пластиковыми окнами, чтобы они сияли и оставались белыми

Попробуйте пищевую соду и воду

Пищевая сода – это универсальное чистящее средство, которое может справиться с устойчивыми пятнами и грязью на окнах. Создав пасту из пищевой соды и воды, можно эффективно избавиться от стойких пятен. Нанесите ее на поверхность окна, мягко потрите, смойте чистой водой и протрите насухо безворсовой тканью или бумажным полотенцем.

Используйте лимонный сок и газировку

Для освежающего и натурального мытья окон лимонный сок и газировка – выигрышная комбинация. Кислотные свойства лимонного сока помогают растворить грязь и копоть, а газировка удаляет остатки пятен. Смешайте равные части лимонного сока и содовой в пульверизаторе, нанесите на поверхность окна и протрите тряпкой из микрофибры или губкой.

Напомним, мы рассказали, как вымыть окна с помощью народного средства.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !