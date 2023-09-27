Як помити вікна підручними матеріалами: три дієвих лайфхаки

UAportal підготував практичні методи миття вікон підручними матеріалами, які допоможуть економічно та ефективно досягти результату без розводів.

Використовуйте оцет і газету

Миття вікон оцтом і газетою – це перевірений спосіб, який дає вражаючі результати. Оцет діє як природний миючий засіб, ефективно видаляючи бруд, жир і розводи з вікон. У поєднанні з зім'ятою газетою, яка слугує як м'який абразив, цей метод залишить вікна блискучими і без розводів.

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Спробуйте харчову соду та воду

Харчова сода – це універсальний засіб для чищення, який може впоратися зі стійкими плямами та брудом на вікнах. Створивши пасту з харчової соди та води, можна ефективно позбутися стійких плям. Нанесіть її на поверхню вікна, м'яко потріть, змийте чистою водою і витріть насухо безворсовою тканиною або паперовим рушником.

Використовуйте лимонний сік і газовану воду

Для освіжаючого і натурального миття вікон лимонний сік і газована вода – виграшна комбінація. Кислотні властивості лимонного соку допомагають розчинити бруд і кіптяву, а газована вода видаляє залишки плям. Змішайте рівні частини лимонного соку і содової в пульверизаторі, нанесіть на поверхню вікна і протріть ганчіркою з мікрофібри або губкою.

Нагадаємо, ми розповіли, як вимити вікна за допомогою народного засобу.

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