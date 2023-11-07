Как понять, что у кота глисты: симптомы и методы борьбы

Выявить наличие глистов у кошек может быть сложно, поскольку симптомы часто напоминают другие заболевания. Поэтому рекомендуется обращаться в ветеринарную клинику для точной диагностики и лечения.

Однако, если вы хотите понять, что у кота глисты, то для этого нужно знать некоторые особенности и обращать на них внимание:

1. Диарея или рвота

2. Плохое состояние шерсти

3. Вялость

4. Наличие крови в кале

5. Зуд в заднем проходе

6. Увеличение живота

Диагностировать глистов у кота только на основе симптомов может быть сложно. В случае одновременного появления одного или нескольких симптомов, лучше всего обратиться к профессиональному ветеринару.

Понимание того, что провоцирует появление глистов у кошек, имеет решающее значение. В большинстве своем такие паразиты попадают в организм из-за потребления сырой рыбы или мяса. Гуляя на улице босиком, вы можете занести яйца глистов в ваш дом через загрязненную обувь, которую кошка может обнюхать и, наконец, проглотить.

Правда ли, что глисты у кота передаются людям

Что касается передачи кошачьих глистов человеку, то существует высокий риск заражения, если не принять надлежащие меры предосторожности. Яйца могут присутствовать на поверхностях, потенциально приводящих к передаче, или через антисанитарное обращение с кошачьим лотком. По мнению опытных владельцев кошек, простого частого мытья рук недостаточно для профилактики.

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Как вывести глисты у кота

При обнаружении глистов у кота следует принять соответствующие меры по уничтожению яиц гельминтов во всем доме, прежде чем заниматься здоровьем кота.

Лечение глистной инвазии у кошек, как правило, заключается в применении лекарства. Таблетки, которые можно измельчить и подмешать в пищу кота или растворить в воде, общеприняты. Полезным советом является использование шприца без иглы для быстрого введения смеси прямо в рот кота.

Кроме того, доступна суспензия, которая удобно продается в специализированных шприцах. Ее можно легко влить в рот кота, слегка открыв его.

Также могут быть назначены капли, наносимые на холку кота. Хотя этот метод кажется простым, у него есть два потенциальных недостатка: он может не быть абсолютно эффективным, а также существует риск повредить шерсть кота в месте нанесения.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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