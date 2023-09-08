Как понять, испортилось ли яйцо: три быстрых способа

Способы проверить, что яйца все еще безопасны

Uaportal подготовил подробный материал, который поможет определить, испорчено ли яйцо. Употребление испорченных яиц может стать причиной возникновения серьезных пищевых заболеваний, поэтому лучше проверить яйцо на свежесть прежде чем использовать его.

Окуните яйцо в воду

Наполните миску водой и осторожно положите в нее яйцо. Если яйцо опустится на дно и ляжет на бок, оно свежее и безопасное для употребления.

Однако, если яйцо стоит вертикально на дне или всплывает на поверхность, оно, скорее всего, испорчено. Это происходит потому что со временем сквозь пористую структуру скорлупы проникает воздух, который помогает яйцам всплывать на поверхность.

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Разбейте яйцо

Если вы все еще не уверены в свежести яйца, то разбив его, можно получить больше подсказок. Свежие яйца имеют густой, гелеобразный белок, который держит форму, и яркие, круглые желтки.

Тогда как испорченные яйца имеют более водянистый белок, который легко растекается, и плоский, обесцвеченный желток. Кроме того, если в яйце замечены какие-либо необычные текстуры или частицы, его лучше выбросить.

Проверьте запах

Поднесите яйцо к носу и понюхайте его. Свежие яйца имеют нейтральный или слегка землистый запах.

Если вы чувствуете сильный, неприятный запах, похожий на запах серы или чего-то тухлого, это явный признак того, что яйцо испортилось. Доверяйте своему обонянию и выбрасывайте яйца с неприятным запахом.

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