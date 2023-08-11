Как повысить уровень влажности в квартире: действенные советы

Советы, которые могут помочь создать комфорт в квартире

Зимой и летом, из-за работы отопительных систем и кондиционеров, образуется сухой воздух, который может вызвать немало проблем со здоровьем. В частности, сухость кожи, респираторные заболевания, пересыхание слизистых, бессонница и т.д. UAportal подготовил три совета, которые помогут поддерживать оптимальный уровень влажности в квартире.

Заботьтесь о вентиляции

Если вы будете открывать окна и использовать вытяжные вентиляторы в местах, подверженных влажности, таких как ванная комната и кухня, то это повысит уровень влаги и обеспечит циркуляцию свежего воздуха. К тому же это предотвратит образование грибка, процветающего во влажной среде.

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Купите комнатные растения

Растения выделяют влагу с помощью процесса, называемого транспирацией. Украсьте свое жилище растениями. В частности, лилиями мира, бостонскими папоротниками или паукообразными растениями.

Расставляйте воду по всей жилой площади

Размещайте миски с водой возле источников отопления, в частности, вблизи радиаторов или вентиляционных отверстий. Это поможет увлажнить воздух, поскольку вода будет испаряться. Если у вас есть возможность, приобретите увлажнитель воздуха, чтобы контролировать и поддерживать желаемый уровень влажности в квартире.

Напомним, комнатные растения не только украшают помещение, но и могут оказать влияние на наш успех, прибыль и настроение.

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