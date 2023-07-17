Как правильно чистить ковер: полезные советы по борьбе с пятнами и грязью

UAportal подготовил советы, как правильно чистить ковер. Практические рекомендации помогут избавиться от стойких пятен и грязи, оставив ковры свежими и безупречными.

Промокание и обработка пятен

Прежде всего аккуратно промокните пятно чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Не трите пятно интенсивно, поскольку это может привести к дальнейшему распространению пятна вглубь волокон ковра. После того, как вы промокли пятно, обработайте его подходящим моющим средством.

Вы можете воспользоваться магазином для чистки ковров или сделать раствор самостоятельно, используя мягкое моющее средство и воду. Нанесите раствор на пятно и оставьте на несколько минут, затем промокните его еще раз. Повторяйте этот процесс до полного удаления пятна.

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Регулярная уборка пылесосом

Регулярная чистка пылесосом является неотъемлемой частью ухода за коврами. Обязательно пылесосьте ковры по меньшей мере раз в неделю, уделяя особое внимание местам с высокой проходимостью.

Используйте насадки и щелевые инструменты для очистки труднодоступных мест и краев. Кроме того, подумайте о приобретении высококачественного пылесоса с мощным всасыванием, чтобы обеспечить эффективную уборку.

Глубокая уборка и чистка паром

Кроме регулярной чистки пылесосом, необходимо проводить глубокую чистку ковров, чтобы удалить въевшуюся грязь и омолодить волокна. Глубокую очистку можно сделать разными методами, но одним из наиболее эффективных является чистка паром.

Чистка паром предполагает использование горячей воды и моющего раствора, которые проникают глубоко в ковер, разрыхляя грязь и пятна. Затем пароочиститель извлекает раствор вместе с грязью, оставляя ковры свежими.

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