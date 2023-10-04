Как правильно мыть голову: полезные советы

Правильное мытье волос имеет важное значение для поддержания их здоровья и внешнего вида. В этой статье UAportal подготовил несколько полезных советов, которые подскажут, как правильно за ним ухаживать. Следуя этим советам, можно достичь чистых, блестящих и послушных волос.

Выберите правильный шампунь

Когда дело доходит до мытья волос, важно выбрать правильный шампунь для вашего типа волос. Независимо от того, есть ли у вас жирные, сухие или нормальные волосы, шампуни, специально разработанные для удовлетворения конкретных потребностей. Ищите шампуни, не содержащие агрессивных химических веществ и сульфатов, поскольку они могут лишить волосы природных масел. Кроме того, раз в месяц используйте очищающий шампунь, чтобы удалить остатки загрязнений.

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Правильно смочите волосы

Перед применением шампуня очень важно тщательно смочить волосы. Используйте теплую воду, чтобы намочить волосы от корней до кончиков. Это поможет открыть кутикулы волос и позволит шампуню эффективно проникнуть внутрь. Избегайте использования горячей воды, поскольку она может лишить волосы природных масел и сделать их сухими и ломкими.

Наносите шампунь, массируя кожу головы

Нанося шампунь, начните с того, что вылейте небольшое количество средства на ладонь. Мягко вотрите шампунь в кожу головы кончиками пальцев, сосредотачиваясь на корнях волос. Это поможет удалить грязь, жир и остатки косметических средств. Избегайте использования ногтей, поскольку это может раздражать кожу головы. После тщательного массажа кожи головы нанесите шампунь на волосы по всей длине легкими сжимающими движениями.

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