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Как правильно обработать судака перед готовкой, чтобы убрать всю чешую

Марина Грамович

Как правильно обработать судака перед готовкой, чтобы убрать всю чешую

Когда дело доходит до очистки судака от чешуи, задача может быть довольно сложной и трудоемкой. UAportal подготовил пять советов, как очистить судака от чешуи и подготовить к готовке. Они помогут правильно обработать рыбу.

Совет 1

Начните с потрошения рыбы перед тем, как очистить ее от чешуи. Это гарантирует, что все загрязнения будут удалены из рыбы до того, как вы начнете ее чистить.

Совет 2

С помощью острого ножа удалите оставшуюся на коже рыбы чешую. Счищайте только то, что необходимо, чтобы не повредить нежную мякоть.

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Совет 3

После того как чешуя будет удалена, с помощью щетки или губки удалите остатки грязи с поверхности рыбы.

Совет 4

Перед приготовлением очищенного судака замочите его в холодной воде с добавлением соли или уксуса минимум на 15 минут, чтобы избавиться от бактерий и нежелательных запахов.

Совет 5

Если после замачивания все же остались какие-то остатки, вытрите их кухонным полотенцем или бумажным полотенцем, смоченным теплой водой.

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