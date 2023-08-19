Как правильно подобрать одежду для всех типов фигуры

UAportal подготовил советы, как правильно подобрать одежду для разных типов фигуры. Следуя этим советам, люди могут чувствовать себя уверенно и комфортно в выборе одежды, подчеркивая свою уникальную фигуру.

Понимание типов фигуры

Четыре основных вида фигур: яблоко, груша, песочные часы и прямоугольники. Каждый тип имеет свои уникальные характеристики и пропорции, которые могут помочь в выборе подчеркивающей фигуру одежды.

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Выделение преимуществ

Например, если у кого-то фигура типа "песочные часы" с четко очерченной талией, можно выбрать приталенные платья или топы, чтобы подчеркнуть ее изгибы. Аналогично, если у кого грушевидная фигура с широкими бедрами, можно выбрать юбки или платья плиссе, чтобы привлечь внимание к верхней части тела.

Баланс пропорций

Например, если у кого-то яблоковидный тип с большей шириной туловища, можно выбрать платья или топы с заниженной талией, чтобы создать более сбалансированный силуэт. Аналогично, если у кого-то фигура в форме прямоугольника с меньшим количеством изгибов, можно выбрать одежду с рюшами или складками, чтобы добавить объем и создать иллюзию изгибов.

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Выбор правильных тканей

Некоторые ткани могут как подчеркивать, так и скрывать недостатки фигуры. Например, эластичные ткани, такие как трикотаж или эластан, могут быть привлекательны для "яблока", поскольку они обеспечивают удобную посадку. С другой стороны, структурированные ткани, такие как твид или деним, могут придать структуре и четкости фигуре в форме прямоугольника.

Попробуйте несколько стилей

Хотя некоторые рекомендации могут быть полезны, личный вкус и комфорт всегда должны быть в приоритете. Примеряя различные фасоны, цвета и узоры, можно обнаружить, что лучше всего подходит для определенного типа телосложения и предпочтений.

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