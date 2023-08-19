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Как правильно подобрать одежду для всех типов фигуры

Марина Грамович

Как правильно подобрать одежду для всех типов фигуры

UAportal подготовил советы, как правильно подобрать одежду для разных типов фигуры. Следуя этим советам, люди могут чувствовать себя уверенно и комфортно в выборе одежды, подчеркивая свою уникальную фигуру.

Понимание типов фигуры

Четыре основных вида фигур: яблоко, груша, песочные часы и прямоугольники. Каждый тип имеет свои уникальные характеристики и пропорции, которые могут помочь в выборе подчеркивающей фигуру одежды.

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Выделение преимуществ

Например, если у кого-то фигура типа "песочные часы" с четко очерченной талией, можно выбрать приталенные платья или топы, чтобы подчеркнуть ее изгибы. Аналогично, если у кого грушевидная фигура с широкими бедрами, можно выбрать юбки или платья плиссе, чтобы привлечь внимание к верхней части тела.

Баланс пропорций

Например, если у кого-то яблоковидный тип с большей шириной туловища, можно выбрать платья или топы с заниженной талией, чтобы создать более сбалансированный силуэт. Аналогично, если у кого-то фигура в форме прямоугольника с меньшим количеством изгибов, можно выбрать одежду с рюшами или складками, чтобы добавить объем и создать иллюзию изгибов.

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Выбор правильных тканей

Некоторые ткани могут как подчеркивать, так и скрывать недостатки фигуры. Например, эластичные ткани, такие как трикотаж или эластан, могут быть привлекательны для "яблока", поскольку они обеспечивают удобную посадку. С другой стороны, структурированные ткани, такие как твид или деним, могут придать структуре и четкости фигуре в форме прямоугольника.

Попробуйте несколько стилей

Хотя некоторые рекомендации могут быть полезны, личный вкус и комфорт всегда должны быть в приоритете. Примеряя различные фасоны, цвета и узоры, можно обнаружить, что лучше всего подходит для определенного типа телосложения и предпочтений.

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