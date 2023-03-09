Как правильно складывать одежду в шкаф: советы для холостяков

UAportal подготовил советы для холостяков, как сложить одежду в шкаф. Они помогут правильно распорядиться пространством и ускорят поиск нужных вещей в будущем.

1 совет

Обязательно вешайте рубашки и брюки, которые нуждаются в глажке. Это сэкономит время и энергию, когда вы будете собираться утром.

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2 совет

Используйте обувные коробки или органайзеры для носков, нижнего белья, шарфов, шапок и т.д. Так они не потеряются среди других предметов одежды.

3 совет

Наконец, используйте вертикальное пространство, используя многоуровневые вешалки. Это удвоит объем хранения, не занимая много места.

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