Как правильно складывать одежду в шкаф: советы для холостяков
UAportal подготовил советы для холостяков, как сложить одежду в шкаф. Они помогут правильно распорядиться пространством и ускорят поиск нужных вещей в будущем.
1 совет
Обязательно вешайте рубашки и брюки, которые нуждаются в глажке. Это сэкономит время и энергию, когда вы будете собираться утром.
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2 совет
Используйте обувные коробки или органайзеры для носков, нижнего белья, шарфов, шапок и т.д. Так они не потеряются среди других предметов одежды.
3 совет
Наконец, используйте вертикальное пространство, используя многоуровневые вешалки. Это удвоит объем хранения, не занимая много места.
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