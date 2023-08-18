Как правильно ухаживать за автомобилем: Топ-5 правил, которые должны знать все водители

Каждый водитель хочет, чтобы его автомобиль был в хорошем состоянии. Для этого нужно знать, как за ней ухаживать. UAportal подготовил 5 советов, которые помогут вам стать ответственным и знающим автовладельцем.

Регулярное техническое обслуживание

Чтобы транспортное средство работало бесперебойно, важно планировать регулярное техническое обслуживание. Речь идет о замене моторного масла, смене шин и проверке тормозов. Следуя рекомендованному производителем графику технического осмотра, автовладельцы будут предотвращать дорогостоящие ремонты, а также обеспечат долговечность своих автомобилей.

Проверка уровня технических жидкостей

Речь идет о моторном масле, а также об охлаждающих, трансмиссионных и тормозных жидкостях. Следует помнить, что их низкий уровень может привести к повреждению двигателя или отказу тормозов.

Уход за шинами

Владельцы автомобилей должны регулярно контролировать давление в шинах и поддерживать их накачанными до рекомендуемого уровня. К тому же важно проверять глубину протектора и искать какие-либо признаки износа или повреждения. Шины следует заменять при необходимости.

Безопасное вождение

Это значит быть внимательным, соблюдать правила дорожного движения и предусматривать потенциальные опасности на дороге. Если вы будете осторожны, автовладельцы будут уменьшать риск аварий и сохранять свое транспортное средство в надлежащем состоянии.

Защита автомобиля от стихийных факторов

Неблагоприятные погодные условия могут привести к повреждению внешних и внутренних частей автомобиля. Позаботьтесь о парковке в гараже или использовании чехла, чтобы защитить вашу машину от дождя, снега и ультрафиолетовых лучей. К тому же помните о регулярном мытье. Кроме того, нанесение воска на корпус автомобиля также поможет сохранить его внешний вид.

Ранее, UaPortal поделился, как сделать холодильник из бардачка авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!