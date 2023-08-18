Як правильно доглядати за автомобілем: Топ-5 правил, які мають знати всі водії

Кожен водій хоче, аби його автівка була в гарному стані. Для цього потрібно знати, як за нею доглядати. UAportal підготував 5 порад, які допоможуть вам стати відповідальним та обізнаним автовласником.

Регулярне технічне обслуговування

Щоб транспортний засіб працював безперебійно, важливо планувати регулярне технічне обслуговування. Йдеться про заміну моторного масла, зміну шин та перевірку гальм. Дотримуючись рекомендованого виробником графіку технічного огляду, автовласники запобігатимуть дорогим ремонтам, а також забезпечать довговічність своїх автівок.

Перевірка рівня технічних рідин

Йдеться про моторне масло, а також про охолоджувальні, трансмісійні та гальмівні рідини. Слід пам’ятати, що їх низький рівень може призвести до пошкодження двигуна або відмови гальм.

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Догляд за шинами

Власники автомобілів повинні регулярно контролювати тиск в шинах і підтримувати їх накачаними до рекомендованого рівня. До того ж важливо перевіряти глибину протектора й шукати будь-які ознаки зносу або пошкодження. Шини слід замінювати за необхідності.

Безпечне водіння

Це означає бути уважним, дотримуватися правил дорожнього руху та передбачати потенційні небезпеки на дорозі. Якщо ви будете обережними, автовласники зменшуватимуть ризик аварій та зберігатимуть свій транспортний засіб у належному стані.

Захист автомобіля від стихійних факторів

Несприятливі погодні умови можуть призвести до пошкодження зовнішніх та внутрішніх частин автомобіля. Подбайте про паркування в гаражі або використання чохла, щоб захистити вашу машину від дощу, снігу та ультрафіолетових променів. До того ж пам’ятайте про регулярне миття. Окрім цього, нанесення воску на корпус автівки також допоможе зберегти її зовнішній вигляд.

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