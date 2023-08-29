Как правильно выращивать зелень: полезные советы от опытных садоводов

Зелень – это отличные дополнения к любому блюду. Они не только обладают свежими и ароматными листьями, но и обладают лечебными свойствами. UaPortal рассказал, как правильно выращивать некоторые растения, чтобы всегда иметь возможность добавлять их в свои блюда.

Мята

Это стойкое растение, которое легко процветает. Чтобы она не вытесняла другие травы, ее лучше выращивать в отдельном горшке. Используйте свежие измельченные листья мяты, чтобы усилить вкус отварного молодого картофеля, создать непревзойденный соус или добавить освежающую нотку к домашнему коктейлю мохито.

Зеленый лук

Зеленый лук, известный своим мягким вкусом и привлекательными фиолетовыми цветами. Выращивайте ее под открытым небом и добавляйте ее в салаты и супы.

Петрушка

Хотя петрушка является двухлетним растением, ее лучше выращивать как однолетнюю, высевая семена каждые несколько недель. В отличие от большинства трав, петрушка любит полутень, что предотвращает ее преждевременное цветение. Это универсальное растение добавляет интересные нотки супам и рагу, что делает его незаменимым ингредиентом разных кулинарных шедевров.

Кориандр

Кориандр – это неотделимый ингредиент многих кухонь, в частности тайской, китайской, японской, индийской и ближневосточной. Каждая часть растения, от листьев до стеблей и семян, съедобна и имеет волшебный апельсиновый аромат. Чтобы иметь свежие листья кориандра все лето, высевайте семена через регулярные промежутки.

Розмарин

Розмарин – это многолетнее растение, которое можно собирать круглый год. Она любит солнечное место и хорошо дренированную почву. Регулярная обрезка зрелого розмарина не даст его перерасти и обеспечит щедрый урожай этой ароматной травы для салатов, соусов и тушеного мяса.

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