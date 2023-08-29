Як правильно вирощувати зелень: корисні поради від досвідчених садівників

Зелень – це чудові доповнення до будь-якої страви. Вони не лише мають свіже та ароматне листя, але й володіють лікувальними властивостями. UaPortal розповів, як правильно вирощувати деякі рослини, аби завжди мати можливість додавати їх до своїх страв.

М'ята

Це стійка рослина, яка легко процвітає. Щоб вона не витісняла інші трави, її найкраще вирощувати в окремому горщику. Використовуйте свіже подрібнене листя м’яти, щоб підсилити смак відвареної молодої картоплі, створити неперевершений соус або додати освіжаючу нотку до домашнього коктейлю мохіто.

Зелена цибуля

Зелена цибуля, відома своїм м'яким смаком і привабливими фіолетовими квітами. Вирощуйте її просто неба та додавайте її в салати та супи.

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Петрушка

Хоча петрушка є дворічною рослиною, її найкраще вирощувати як однорічну, висіваючи насіння кожні кілька тижнів. На відміну від більшості трав, петрушка полюбляє півтінь, що запобігає її передчасному цвітінню. Ця універсальна рослина додає цікаві нотки супам і рагу, що робить її незамінним інгредієнтом різних кулінарних шедеврів.

Коріандр

Коріандр – це невіддільний інгредієнт багатьох кухонь, зокрема, тайської, китайської, японської, індійської та близькосхідної. Кожна частина рослини, від листя до стебел і насіння, є їстівною й має чарівний апельсиновий аромат. Щоб мати свіже листя коріандру впродовж усього літа, висівайте насіння через регулярні проміжки.

Розмарин

Розмарин – це багаторічна рослина, яку можна збирати цілий рік. Вона полюбляє сонячне місце та добре дренований ґрунт. Регулярне обрізання зрілого розмарину не дасть його перерости й забезпечить щедрий урожай цієї ароматної трави для салатів, соусів і тушкованого м'яса.

Раніше, UaPortal поділився, корисними лайфхаками, які можна використати на кухні.

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