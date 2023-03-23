Как правильно зашивать круглую дыру: советы рукодельниц

Зашивание круглой дырки может вызвать определенные трудности, поскольку это требует навыков шитья. UAportal подготовил советы, которые помогут правильно заштопать круглое отверстие на ткани.

Совет 1

Использование булавок – один из самых эффективных способов закрепить ткань перед началом шитья. Это поможет обеспечить сохранность стежков во время работы и предотвратит случайное смещение или смятие ткани. Просто вставьте булавки через равные промежутки по периметру круга перед началом работы над ним. Убедитесь, что они расположены равномерно, чтобы все участки были одинаково зашиты.

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Совет 2

Начать шить от центра и работать по направлению наружу. Это еще один отличный способ обеспечить точность при зашивании круглого отверстия. Начните с введения иглы в среднюю точку круга, а затем медленно продвигайтесь к его краям, сохраняя равномерное натяжение по всей линии стежка. Этот метод позволяет лучше контролировать направление каждого стежка, так как по мере удаления от центральной точки детали остается меньше возможностей для ошибки.

Совет 3

Если случаются ошибки, не паникуйте! Вместо этого воспользуйтесь распошивалкой, чтобы аккуратно удалить ненужные стежки, не повредив другие части ткани и не испортив ее форму. Только следите за тем, чтобы не тянуть слишком сильно за отдельные нитки, так как это может привести к невосстановимым повреждениям! После удаления ниток просто зашейте эти участки заново, пока все не будет выглядеть аккуратно!

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