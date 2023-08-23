Как правильно заваривать кофе: три основных совета

Как правильно заваривать кофе: три основных фактора, которые нужно учитывать

UAportal подготовил три ценных совета для приготовления идеального кофе. Эти рекомендации помогут усовершенствовать навыки приготовления кофе и насладиться поистине исключительной чашкой напитка.

Свежеобжаренные кофейные зерна

Чтобы приготовить идеальный кофе, используйте свежеобжаренные зерна. Для достижения оптимального результата ищите зерна, обжаренные в последние две недели. Во время перемола стремитесь к средне-грубой смеси, чтобы обеспечить лучшую экстракцию во время заваривания.

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Температура воды и время заваривания

Еще один ценный совет – контролировать температуру воды и время заваривания. Идеальная температура для приготовления кофе – от 90°C и 96°C. Важно точно измерять температуру воды с помощью специального термометра. Кроме того, обратите внимание на время заваривания, поскольку разные способы заваривания требуют разной продолжительности.

Правильное хранение кофейных зерен

Правильное хранение кофейных зерен имеет важное значение для свежести и вкуса. Чтобы сохранить их хорошими на более длительный период, держите их в герметичном контейнере в прохладном и темном месте. Важно избегать воздействия света, тепла, влаги или воздуха, поскольку эти элементы могут ухудшить их качество. Кроме того, рекомендуется молотить только то количество кофе, которое необходимо для каждого заваривания, чтобы предотвратить излишний контакт с воздухом.

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