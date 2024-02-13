Как придать объем волосам: Полезные советы

Объемные и пышные волосы – мечта каждой девушки. UAportal раскроет секреты достижения густоты и объема с помощью простых советов экспертов.

Шампунь и кондиционер

Важно начать с выбора соответствующего шампуня и кондиционера. Ищите средства, специально разработанные для увеличения объема и густоты. Эти средства часто содержат такие ингредиенты как биотин, коллаген или кератин, которые, как известно, укрепляют волосы и создают впечатление увеличенного объема.

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Техника сушки

Умелая техника сушки феном играет важную роль в достижении объемных волос. Начните с нанесения прикорневого спрея или мусса на влажные волосы. Сушите волосы головой вниз и используйте круглую щетку, чтобы поднять корни и создать объем.

Бигуди

Для придания волосам объема можно использовать многочисленные маневры. Использование бигуди на липучках или горячих бигуди может создать высоту и объем у корней волос. Начес волос на макушке также может создать объем, но важно быть осторожным, чтобы предотвратить повреждение.

Правильная стрижка

Правильно подобранная стрижка может создать вид увеличенного объема волос. Посоветуйтесь с профессиональным парикмахером по технике текстурирования вашей стрижки. Это может придать волосам объем и упругость. Кроме того, выбрав более короткую стрижку, например, боб или пикси, вы можете придать волосам более объемный вид.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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