Как применить рис в быту: неожиданные лайфхаки
UAportal подготовил три малоизвестных лайфхака с рисом, которые могут упростить приготовление риса, спасти мокрый телефон и уменьшить влажность в помещении. Мы рассмотрим интересные и полезные способы применения риса.
Приготовление риса в кофеварке
Этот лайфхак идеально подходит для тех, кто не имеет доступа к плите. Необходимо добавить нужное количество риса и воды в кофейник, включить кофеварку и оставить ее вариться. Горячая вода сварит рис, обеспечивая удобный и эффективный способ приготовления порции.
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Как с помощью риса спасти мокрый телефон
Если телефон намок, по возможности необходимо вынуть аккумулятор, положить его в миску с сырым рисом. Рис впитает влагу и поможет высушить телефон.
Прежде чем попытаться включить его, необходимо оставить устройство в рисе по меньшей мере на 24 часа.
Рис как естественный осушитель воздуха
Если есть сырая зона или комната с чрезмерной влажностью, поставить в ней миску с сырым рисом. Рис поглощает влагу из воздуха, снижая уровень влажности.
Этот трюк особенно полезен в ванных комнатах, чуланах или подвалах, где влага имеет тенденцию к накоплению. Регулярная замена риса поможет поддерживать его эффективность.
Напомним, мы рассказали, как промыть рис перед варкой, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным.
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