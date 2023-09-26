Як застосувати рис у побуті: неочікувані лайфхаки

UAportal підготував три маловідомі лайфхаки з рисом, які можуть спростити приготування рису, врятувати мокрий телефон та зменшити вологість в приміщенні. Ми розглянемо доволі цікаві та корисні способи застосування рису.

Приготування рису в кавоварці

Цей лайфхак ідеально підходить для тих, хто не має доступу до плити. Необхідно додати потрібну кількість рису і води в кавник, увімкнути кавоварку і залишити її варитися. Гаряча вода зварить рис, забезпечуючи зручний та ефективний спосіб приготування порції.

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Як за допомогою рису врятувати мокрий телефон

Якщо телефон намок, за можливості, необхідно вийняти акумулятор, покласти його в миску з сирим рисом. Рис вбере вологу і допоможе висушити телефон.

Слід залишити пристрій в рисі щонайменше на 24 години, перш ніж спробувати увімкнути його знову.

Рис як природний осушувач повітря

Якщо є сира зона або кімната з надмірною вологістю, слід поставити в ній миску з сирим рисом. Рис поглинає вологу з повітря, знизуючи рівень вологості.

Цей трюк особливо корисний у ванних кімнатах, комірчинах або підвалах, де волога має тенденцію до накопичення. Регулярна заміна рису допоможе підтримувати його ефективність.

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