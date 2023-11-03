Как приучить кота не царапать мебель: полезные советы

UAportal подготовил советы, которые помогут отучить кошек царапать мебель в доме. Узнайте, что нужно для того, чтобы ваш домашний любимец перестал портить интерьер.

Инвестируйте в когтеточку

Царапанье – это естественный инстинкт для кошек, и создание специально отведенных для этого мест может отвлечь их внимание от стен и мебели. Выбирайте прочные и высокие когтеточки, покрытые такими материалами, как сизаль или вискоза, поскольку коты предпочитают именно эти текстуры. Размещайте когтеточки в местах, где животные проводят больше времени, например, возле любимых мест для сна или игр.

Используйте отпугиватели на проблемных участках

Кошек часто отпугивают определенные запахи или текстуры, поэтому применение специальных средств может оказаться полезным. К примеру, можно наклеить двухсторонний скотч или алюминиевую фольгу на мебель и стены, поскольку коты не любят эти текстуры. Другой вариант – использовать отпугивающие кошек спреи или средства с запахом цитрусовых на участках, которые животные любят царапать.

Регулярно подстригайте коту когти

Регулярное подстригание кошачьих когтей также может помочь предотвратить повреждение обоев и мебели. Короткие когти с меньшей вероятностью нанесут значительные повреждения, когда коты царапают поверхности. Если не знаете, как правильно подстригать кошачьи когти, проконсультируйтесь с ветеринаром или профессиональным грумером для получения рекомендаций.

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Обновляйте интерьер

Иногда коты прибегают к царапанию от скуки или разочарованию. Обеспечение большого количества игрушек и интерактивных игр может стимулировать их умственную активность. Подумайте об установке кошачьих деревьев или полок с разными уровнями и тайниками в вашем доме, чтобы позволить котам заниматься естественным поведением.

Перенаправьте внимание и вознаграждайте

Когда кот царапает обои или мебель, немедленно обратите его внимание на подходящие поверхности для царапания. Осторожно подведите кота к специальной когтеточке и поощряйте его использовать ее вместо них.

Также можно подкреплять положительное поведение кота: хвалить его, предлагать лакомство или играть с ним всякий раз, когда он использует точилку для когтей. Настойчивость и последовательность в этом обучении – ключ к успеху.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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