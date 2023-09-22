Как привлечь состояние в свой дом: секреты умных хозяек

Чтобы привлечь финансовое процветание в свою семью, важно тщательно подходить к выбору предметов интерьера, наполняющих жилье. Следуя этим рекомендациям, можно создать обстановку, привлекающую материальный успех без ущерба стилю и вкусу.

Картины

В гостиных выбирайте картины с изображением парящих в дикой природе птиц. Кроме того, картина с изображением цветущей хризантемы, зелёных лугов или пышных деревьев с густой кроной может способствовать накоплению богатства.

Повесьте на кухне натюрморты по теме еды и фруктов. Ищите полотна фламандских художников 16-17 веков, отражающих сущность этих тем.

Для спокойного уголка в спальне выберите картины с изображением порхающих парами бабочек. Чтобы привлечь неожиданный доход, обратите внимание на картины с изображением морских волн с белой пеной на берегу. Стабильности могут способствовать картины с изображением двух лодок на спокойной воде.

Статуэтки

Чтобы привлечь финансовую силу и успех, держите в доме фарфоровые статуэтки слонов. Доверяйте своей интуиции, когда решаете, где их разместить.

Рассматривайте солнышко как символическую связь между вселенной и вами. Этой декоративной помощнице можно доверить свои сокровенные желания, поскольку считается, что она быстро их выполняет.

Статуэтки или фигурки Рыб могут способствовать росту богатства и защищать от финансовых трат и краха.

Считается, что корабль, украшенный желтыми монетами, укрепляет материальное положение.

Фигурка лошади, размещенная на стеллаже, может повлиять на успешную карьеру старших членов семьи, что может привести к увеличению дохода.

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Вазы

Хрустальные вазы обладают мощной энергетикой процветания. Они не только защищают от финансовых проблем, но и препятствуют импульсивным издержкам. Помните, что никогда нельзя оставлять вазу пустой. Если нет цветов, подумайте о том, чтобы положить ко дну монеты.

Керамический кувшин – еще один магнит для денег. Совместите его с букетом сухоцветов для максимального эффекта. Сочетание натуральной керамики и сухоцветов мгновенно создает атмосферу благополучия.

Окружите себя энергией богатства, украсив свой диван красивыми атласными зелеными и красными бархатными подушками с бахромой. Для большей индивидуальности подумайте о том, чтобы сшить их своими руками, наполнив их собственной аурой.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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