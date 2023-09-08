Как размягчить зачерствевший хлеб: полезные рекомендации

Uaportal подготовил практичные методы размягчения черствого хлеба. Применив эти хитрости можно легко вернуть хлебу свежесть и утраченный вкус.

Сбрызните водой

Чтобы размягчить черствый хлеб, можно сбрызнуть поверхность хлеба небольшим количеством воды. Для этого можно использовать пульверизатор или немного намочить руки.

Вода поможет увлажнить хлеб, сделав его более мягким и приятным для потребления. Важно не слишком намачивать хлеб, поскольку это может стать причиной его размокания.

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Заверните во влажное бумажное полотенце

Можно слегка смочить бумажное полотенце водой, а затем обернуть его вокруг хлеба. Завернутый хлеб можно положить в посуду, которую можно использовать в микроволновой печи, и нагреть там хлеб в течение 10-15 секунд. Пар, который создаст влажное бумажное полотенце, поможет размягчить хлеб.

Воспользуйтесь духовкой

Для тех, кто предпочитает более хрустящую корочку, для размягчения черствого хлеба можно использовать духовку. Смочите поверхность хлеба небольшим количеством воды, а затем положите его прямо на решетку духовки. Рекомендуется разогреть духовку до температуры 175°C.

Выпекайте хлеб примерно 5-10 минут, или пока он не достигнет необходимой вам структуры. Важно следить за ним, чтобы он не стал слишком сухим или не подгорел.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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