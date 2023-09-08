Як розм'якшити хліб, що зачерствів: корисні рекомендації

Uaportal підготував практичні методи розм'якшення черствого хліба. Застосувавши ці хитрощі можна легко повернути хлібу свіжість та втрачений смак.

Збризніть водою

Щоб розм'якшити черствий хліб, можна збризнути поверхню хліба невеликою кількістю води. Для цього можна використовувати пульверизатор або трохи намочити руки.

Вода допоможе зволожити хліб, зробивши його м'якшим і більш приємним для споживання. Важливо не надто намочувати хліб, оскільки це може стати причиною його розмокання.

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Загорніть у вологий паперовий рушник

Можна злегка змочити паперовий рушник водою, а потім обернути його навколо хліба. Загорнутий хліб можна покласти в посуд, який можна використовувати в мікрохвильовій печі, і нагріти там хліб протягом 10-15 секунд. Пара, яку створить вологий паперовий рушник, допоможе розм'якшити хліб.

Скористайтеся духовкою

Для тих, хто віддає перевагу більш хрусткій скоринці, для розм'якшення черствого хліба можна використати духовку. Змочіть поверхню хліба невеликою кількістю води, а потім покладіть його прямо на решітку духовки. Рекомендується розігріти духовку до температури 175°C.

Випікайте хліб приблизно 5-10 хвилин, або поки він не досягне необхідної вам структури. Важливо стежити за ним, щоб він не став надто сухим або не підгорів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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