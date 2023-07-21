Как с помощью хозяйственного мыла избавиться от неприятного запаха: полезные лайфхаки

Немногие знают, как следует использовать хозяйственное мыло. UAportal подготовил 3 рекомендации, которые помогут вам сделать уборку легкой и бюджетной.

Уборка дома

Смешайте небольшое количество хозяйственного мыла с теплой водой, чтобы создать действенный раствор для мытья грязного пола. Его натуральные компоненты эффективно удаляют грязь и жир, оставляя поверхность блестящей и чистой.

К тому же хозяйственное мыло можно использовать для очистки кухонных столешниц, изразцов в ванной комнате и даже уличной мебели. Благодаря своей универсальности, оно является экономически выгодной альтернативой многочисленным специализированным моющим средствам.

Удаление пятен из ткани

Перед стиркой намочите загрязненный участок и нанесите на пятно небольшое количество хозяйственного мыла, чтобы образовалась пена. Затем оставьте ткань на несколько минут. Затем постирайте вещь обычным способом.

Этот метод отлично справится с пятнами от жира, вина и чернил. Ваша одежда снова будет выглядеть как новая.

Эффективное устранение неприятного запаха

Этот способ подойдет для вещей с стойким противным запахом. Например, для спортивной одежды или кухонных полотенец. Для этого следует добавить полстакана хозяйственного мыла к обычному циклу стирки.

Кроме того, если в вашей стиральной машине со временем появляется резкий аромат, запустите пустой цикл с горячей водой и кусочком мыла, чтобы распространить запах чистоты и свежести.

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