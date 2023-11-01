Как самостоятельно почистить клавиатуру ноутбука: полезные советы

Очистка клавиатуры ноутбука является важной задачей, которая может продлить срок службы и оптимизировать производительность устройства. UAportal поделится советами, как лучше чистить и ухаживать за клавиатурой.

Удаление мусора и пыли

Начните с отключения ноутбука и отсоединения его от сети. Используйте мягкую безворсовую ткань или щетку для чистки клавиатуры, чтобы осторожно удалить мусор и пыль.

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Удаление стойких пятен

Не используйте жидкие чистящие средства. Вместо этого создайте смесь изопропилового спирта и воды в соотношении 1:1. Возьмите салфетку из микрофибры и осторожно протрите пораженные участки круговыми движениями, чтобы справиться со стойкими пятнами.

Регулярное обслуживание и меры предосторожности

Для чистки между клавишами используйте сжатый воздух или портативный пылесос с насадкой-щеткой. Соблюдайте осторожность, не используйте острые предметы, которые могут повредить клавиши или поверхность клавиатуры. Кроме того, возьмите привычку регулярно вытирать пыль с клавиатуры ноутбука.

Предоставляем, раньше мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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