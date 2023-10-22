Как сделать красивые локоны без плойки: раскрываем секреты

Хотите добиться роскошных локонов без плойки? UAportal узнал различные эффективные методы и техники, которые позволят получить потрясающую прическу без использования традиционной плойки.

Бигуди

Чтобы накрутить волосы без плойки, можно использовать бигуди. Начните с того, что слегка смочите волосы водой или лосьоном для фиксации, чтобы локоны лучше держались. Затем разделите волосы на небольшие пряди и накрутите каждую прядь на бигуди, начиная с кончиков и продвигаясь вверх к корням. Закрепите бигуди, чтобы волосы не ускользали, поскольку это обеспечит более четкую форму локонов.

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Оставьте бигуди на несколько часов или на ночь, чтобы получить более тугие локоны. Когда волосы высохнут, осторожно снимите бигуди, раскручивая их в противоположном направлении от того, как вы их накручивали, и проведите пальцами по локонам, чтобы разрыхлить их для более естественного вида.

Косички

Еще один способ накрутить волосы без плойки – с помощью косичек. Влажные волосы разделите на несколько небольших частей. Плотно заплетите каждую часть, следя за тем, чтобы не было свободных прядей. Оставьте косы на ночь или на несколько часов, пока волосы полностью не высохнут.

Осторожно расплетите их, начиная снизу и продвигаясь вверх. Проведите пальцами по локонам, чтобы разделить их и придать прическе более мягкий и объемный вид.

Пучок

Другой способ накрутить волосы без плойки – "пучок из носков". Начните с того, что отрежьте носок носка и сверните его в форме пончика. Соберите волосы в высокий хвост и вставьте в него носок в форме пончика, продвинув его к кончикам.

Начните накручивать волосы вокруг носка, заправляя концы внутрь. Когда носок будет полностью завернут, закрепите пучок булавками. Оставьте пучок из носков на ночь или несколько часов. Когда вы распустите его, у вас получатся красивые локоны.

Повязка

Можно добиться естественных локонов без плойки с помощью повязки на голову. Начните со слегка влажных волос и наденьте на голову эластичную тканевую повязку. Возьмите небольшую часть волос и оберните их вокруг повязки, завернув концы внутрь.

Продолжайте вращать пряди волос вокруг повязки, пока все волосы не будут надежно завернуты. Оставьте на ночь или на несколько часов, пока волосы полностью не высохнут. Осторожно распутайте волосы из повязки, чтобы получить мягкие и упругие локоны.

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