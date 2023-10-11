Как сделать ламинирование волос в домашних условиях: три лучших рецепта
Открываем секреты ламинирования волос дома. UAportal подготовил подробную инструкцию по проведению салонной процедуры на дому.
Кокосовое масло и яичная маска
Кокосовое масло – универсальный и питательный ингредиент, способный творить чудеса с волосами. В сочетании с белками яиц вы получите мощную маску для ламинирования волос, которая сделает локоны блестящими и ухоженными.
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Чтобы приготовить эту маску, вам понадобятся эти ингредиенты:
- 2 столовых ложки кокосового масла.
- 1 яйцо.
Приготовление:
- В миске смешайте 2 столовых ложки кокосового масла со взбитым яйцом до получения однородной смеси.
- Нанесите эту маску на волосы, начиная от корней и продвигаясь к кончикам.
- Оставьте на 30 минут, чтобы питательные вещества проникли в волосы.
- Тщательно смойте теплой водой и шампунем, как обычно.
Гель алоэ вера и медовая сыворотка
Алоэ вера известна своими увлажняющими и заживляющими свойствами, а мед – природный увлажнитель, удерживающий влагу. Вместе они создают мощную сыворотку для волос, которая способна придать блеску и сиянию волосам.
Вот что понадобится для приготовления этой питательной сыворотки:
- 2 столовые ложки геля алоэ вера.
- 1 столовая ложка меда.
Приготовление:
- Смешайте гель алоэ вера и мед в емкости до однородной смеси.
- Нанесите сыворотку на влажные волосы, уделяя особое внимание кончикам.
- Оставьте на 15-20 минут.
- Тщательно смойте прохладной водой.
Маска для волос из бананов и авокадо
Бананы и авокадо богаты витаминами и полезными жирами, способными оживить тусклые и поврежденные волосы. Эта маска – настоящее удовольствие для ваших локонов, оставляя их мягкими, блестящими и ламинированными.
Вот что нужно для приготовления этой питательной маски:
- 1 спелый банан.
- 1 спелый авокадо.
Приготовление:
- Разомните банан и авокадо в сосуде, до получения однородной пасты.
- Равномерно нанесите смесь на волосы, покрывая их от корней до кончиков.
- Оставьте маску на 30 минут.
- Тщательно смойте теплой водой с шампунем, как обычно.
Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.
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