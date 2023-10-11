Как сделать ламинирование волос в домашних условиях: три лучших рецепта

Открываем секреты ламинирования волос дома. UAportal подготовил подробную инструкцию по проведению салонной процедуры на дому.

Кокосовое масло и яичная маска

Кокосовое масло – универсальный и питательный ингредиент, способный творить чудеса с волосами. В сочетании с белками яиц вы получите мощную маску для ламинирования волос, которая сделает локоны блестящими и ухоженными.

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Чтобы приготовить эту маску, вам понадобятся эти ингредиенты:

2 столовых ложки кокосового масла.

1 яйцо.

Приготовление:

В миске смешайте 2 столовых ложки кокосового масла со взбитым яйцом до получения однородной смеси.

Нанесите эту маску на волосы, начиная от корней и продвигаясь к кончикам.

Оставьте на 30 минут, чтобы питательные вещества проникли в волосы.

Тщательно смойте теплой водой и шампунем, как обычно.

Гель алоэ вера и медовая сыворотка

Алоэ вера известна своими увлажняющими и заживляющими свойствами, а мед – природный увлажнитель, удерживающий влагу. Вместе они создают мощную сыворотку для волос, которая способна придать блеску и сиянию волосам.

Вот что понадобится для приготовления этой питательной сыворотки:

2 столовые ложки геля алоэ вера.

1 столовая ложка меда.

Приготовление:

Смешайте гель алоэ вера и мед в емкости до однородной смеси.

Нанесите сыворотку на влажные волосы, уделяя особое внимание кончикам.

Оставьте на 15-20 минут.

Тщательно смойте прохладной водой.

Маска для волос из бананов и авокадо

Бананы и авокадо богаты витаминами и полезными жирами, способными оживить тусклые и поврежденные волосы. Эта маска – настоящее удовольствие для ваших локонов, оставляя их мягкими, блестящими и ламинированными.

Вот что нужно для приготовления этой питательной маски:

1 спелый банан.

1 спелый авокадо.

Приготовление:

Разомните банан и авокадо в сосуде, до получения однородной пасты.

Равномерно нанесите смесь на волосы, покрывая их от корней до кончиков.

Оставьте маску на 30 минут.

Тщательно смойте теплой водой с шампунем, как обычно.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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