Как сделать ресницы более густыми и здоровыми: полезные советы, которые должна знать каждая девушка

Длинные и густые ресницы – это мечта многих девушек. Если вам надоело ежедневно рисовать их тушью, то не беспокойтесь. UAportal подготовил 4 эффективных совета, которые будут способствовать росту ресниц естественным путем.

Регулярное умывание

Регулярная мойка ресниц мягким средством поможет удалить грязь, жир и остатки макияжа, которые могут заблокировать волосяные фолликулы. К тому же старайтесь избегать агрессивных средств для снятия макияжа на масляной основе, поскольку они повредят ресницы.

Увлажнение ресниц

Нанесение на ресницы натуральных масел, таких как касторовое или кокосовое, может помочь увлажнить и укрепить их. Эти продукты богаты питательными веществами, которые способствуют росту волос. Перед сном с помощью чистой щеточки для туши или ватной палочки нанесите масло на ресницы. Оставьте на ночь, а утром смойте. Если вы постоянно будете делать эти процедуры, то со временем ресницы станут более густыми и длинными.

Чрезмерное использование щипцов для завивки

Постоянное выдергивание ресниц может ослабить их и привести к ломкости. Если вы используете щипцы для завивки, убедитесь, что они чисты, и используйте их осторожно. Выбирайте мягкую и питательную тушь, чтобы она не пересушивала ресницы. Аккуратно удаляйте тушь в конце дня, чтобы предотвратить повреждение волосяных фолликулов.

Здоровая диета

Если вы будете употреблять продукты, богатые витаминами, минералами и белками, то ресницы получат необходимые питательные вещества для здорового роста. Если вы добавите в свой рацион такие продукты, как яйца, рыба, орехи, фрукты и овощи, то это улучшит здоровье ресниц. Кроме того, ежедневное употребление достаточного количества воды также будет способствовать общему укреплению здоровья.

Ранее UaPortal поделился, как выбрать идеальные духи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!