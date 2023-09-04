Як зробити вії густішими та здоровішими: корисні поради, які повинна знати кожна дівчина

Довгі та густі вії – це мрія багатьох дівчат. Якщо вам набридло щодня малювати їх тушшю, то не хвилюйтеся. UAportal підготував 4 ефективні поради, що сприятимуть росту вій природним шляхом.

Регулярне вмивання

Регулярне миття вій м'яким засобом допоможе видалити бруд, жир і залишки макіяжу, які можуть заблокувати волосяні фолікули. До того ж намагайтеся уникати агресивних засобів для зняття макіяжу на масляній основі, оскільки вони пошкодять вії.

Зволоження вій

Нанесення на вії натуральних олій, таких як рицинова або кокосова, може допомогти зволожити та зміцнити їх. Ці продукти багаті на поживні речовини, які сприяють росту волосся. Перед сном за допомогою чистої щіточки для туші або ватної палички нанесіть олію на вії. Залиште на ніч, а вранці змийте. Якщо ви постійно будете робити ці процедури, то з часом вії стануть густішими та довшими.

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Надмірне використання щипців для завивки

Постійне висмикування вій може послабити їх і призвести до ламкості. Якщо використовуєте щипці для завивки, переконайтеся, що вони чисті, та використовуйте їх обережно. Вибирайте м'яку та поживну туш, аби вона не пересушувала вії. Акуратно видаляйте туш наприкінці дня, щоб запобігти пошкодженню волосяних фолікулів.

Здорова дієта

Якщо ви будете вживати продукти, які багаті на вітаміни, мінерали та білки, то вії отримають необхідні поживні речовини для здорового росту. Якщо ви додасте до свого раціону такі продукти, як яйця, риба, горіхи, фрукти та овочі, то це покращить здоров'я вій. Окрім цього, щоденне вживання достатньої кількості води також сприятиме загальному зміцненню здоров'я.

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