Как сделать так, чтобы букет цветов простоял дольше

UAportal подготовил несколько полезных лайфхаков о том, как сделать так, чтобы букет цветов простоял дольше. Есть три основных совета, которые помогут сохранить свежесть и живость цветов как можно дольше.

Совет 1

Подрезайте стебли каждые несколько дней. Чтобы цветы получали достаточно воды, важно каждые несколько дней подрезать стебли острыми ножницами или ножом под углом 45 градусов. Это позволит быстрее впитать больше воды и предотвратит появление бактерий в вазе.

Совет 2

Регулярно меняйте воду. Частая смена воды предотвращает накопление бактерий, которые могут вызвать обесцвечивание и увядание лепестков. Идеальный интервал – два-три дня, но если на улице очень жарко, возможно, придется менять воду чаще.

Совет 3

Используйте консерванты или самодельные заменители. В цветочных магазинах или интернет-магазинах можно найти специальные подкормки для цветов.

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Если под рукой нет таких подкормок, их можно сделать самостоятельно. Смешайте чайную ложку сахара и четверть чайной ложки отбеливателя на литр воды и тщательно перемешайте, прежде чем добавлять цветы.

Эти советы остаются практически неизменными независимо от того, какой тип цветов используется – розы, тюльпаны, маргаритки и т.д. Все они получают пользу от повторной обрезки стеблей, замены воды и использования консервантов/самодельных альтернатив, когда это необходимо.

Единственное различие заключается в том, что некоторые виды требуют разной температуры. Одни предпочитают более прохладные места, а другие – более теплые, поэтому обязательно заранее изучите, что именно лучше всего подходит для конкретного растения!

Главный потенциальный недостаток этого метода заключается в том, что при неправильном применении он может привести к повреждению самих цветов.

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