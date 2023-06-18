Как сделать так, чтобы с утра приятно пахло изо рта

Многие люди борются с утренним запахом изо рта, который может быть неловким и неприятным. Однако существует несколько практических советов, которые могут помочь вам освежить дыхание и начать день правильно. UAportal подготовил список из трех эффективных советов, которые помогут получить хорошее дыхание по утрам.

Сохраняйте водный баланс

Одной из основных причин утреннего запаха изо рта является сухость во рту, которая возникает, когда организм вырабатывает меньше слюны во время сна. Это уменьшение количества слюны позволяет бактериям, вызывающим неприятный запах, процветать, что приводит к появлению неприятного дыхания.

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Для борьбы с этой проблемой старайтесь пить воду в течение дня и особенно перед сном. Питье большого количества воды помогает сохранить рот увлажненным, что уменьшает рост бактерий и способствует свежему дыханию по утрам.

Еще один способ поддержания влажности – полоскать рот водой по утрам. Это поможет удалить все оставшиеся бактерии и частицы пищи, которые могли скопиться во рту за ночь. Полоскание рта водой в течение 30 секунд – минуты поможет увлажнить ротовую полость и нейтрализовать неприятный запах.

Чистите зубы и пользуйтесь зубной нитью перед сном

Это удаляет частицы пищи и бактерии, которые могли накопиться на зубах и деснах в течение дня. Таким образом, вы уменьшаете количество размножающихся за ночь бактерий, что приводит к более свежему дыханию по утрам.

Также важно очищать язык в рамках гигиены полости рта. На языке могут скапливаться бактерии, которые способствуют появлению неприятного дыхания. Используйте скребок для языка или зубную щетку, чтобы аккуратно очистить язык перед сном, это поможет уменьшить рост бактерий и улучшить утренний запах изо рта.

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Используйте ополаскиватель для рта

Ищите ополаскиватель для полости рта, который специально разработан для борьбы с неприятным дыханием и содержит такие ингредиенты, как ментол или эвкалипт. Эти ингредиенты помогают убить бактерии и освежить дыхание.

Чтобы эффективно использовать ополаскиватель для рта, прополощите рот небольшим количеством средства в течение 30 секунд – минуты. Проведите ополаскивателем по полости рта, не забывая полоскать заднюю стенку горла, чтобы все области рта были покрыты. Выплюньте ополаскиватель и не ешьте и не пейте ничего в течение 30 минут после этого, чтобы ополаскиватель продолжал действовать.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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