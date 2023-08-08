Как сэкономить деньги на счетах за воду: действенные советы

Счета за воду могут являться значительной частью расходов как для дома, так и для бизнеса. Однако есть несколько советов, которые можно выполнить, чтобы снизить использование воды и сэкономить деньги на счетах.

Экономия в ванной комнате

Один из самых эффективных способов сэкономить воду, это внести простые изменения в привычки. Начните с установки душевых воронок и смесителей с низким расходом воды, которые могут значительно снизить потребление без ущерба для удовлетворения от принятия душа. Кроме того, подумайте о своевременном устранении любых протеканий в сантехнике.

Эффективное использование воды на кухне

Кухня – еще одно место, где можно оптимизировать использование воды. Во время мытья посуды попробуйте наполнить раковину или таз с мыльной водой, вместо того чтобы оставлять кран непрерывно открытым. Кроме того, рассмотрите возможность использования посудомоечной машины вместо того, чтобы мыть посуду вручную, поскольку современные посудомоечные машины спроектированы таким образом, чтобы экономить воду.

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Полив на открытом воздухе

Если у вас есть сад или открытое пространство, важно помнить о практике полива. Поливайте растения и газон ранним утром или поздно вечером, чтобы минимизировать испарение. Кроме того, рассмотрите возможность использования системы капельного полива или шланга для замачивания, поскольку эти методы доставляют воду непосредственно к корням, уменьшая ее потерю.

Сбор воды

Подумайте о сборе дождевой воды в бочки или контейнеры, чтобы использовать ее для полива растений или уборки. Такая практика не только уменьшает зависимость от водопровода, но помогает сохранить ресурсы. Кроме того, используйте воду повторно, когда это возможно.

Напомним, ранее мы рассказывали о трюке, который может сделать процесс мытья посуды более экономным и эффективным.

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