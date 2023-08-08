Як заощадити гроші на рахунках за воду: дієві поради

Рахунки за воду можуть бути значною частиною витрат як для дому, так і для бізнесу. Однак є кілька порад, які можна виконати, щоб зменшити використання води та заощадити гроші на рахунках.

Економія у ванній кімнаті

Один з найефективніших способів заощадити воду, це внести прості зміни у звички. Почніть зі встановлення душових лійок і змішувачів з низьким витратою води, які можуть значно зменшити споживання без шкоди для задоволення від прийняття душу. Крім того, подумайте про своєчасне усунення будь-яких протікань у сантехніці.

Ефективне використання води на кухні

Кухня, ще одне місце, де можна оптимізувати використання води. Під час миття посуду спробуйте наповнити раковину або таз мильною водою замість того, щоб залишати кран безперервно відкритим. Крім того, розгляньте можливість використання посудомийної машини замість того, щоб мити посуд вручну, оскільки сучасні посудомийні машини спроєктовані таким чином, щоб заощаджувати воду.

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Полив на відкритому повітрі

Якщо у вас є сад або відкритий простір, важливо пам'ятати про практику поливу. Поливайте рослини та газон рано вранці або пізно ввечері, щоб мінімізувати випаровування. Крім того, розгляньте можливість використання системи крапельного поливу або шланга для замочування, оскільки ці методи доставляють воду безпосередньо до коріння, зменшуючи її втрату.

Збір води

Подумайте про збір дощової води в бочки або контейнери, щоб використовувати її для поливу рослин або прибирання. Така практика не лише зменшує залежність від водопроведення, але й допомагає зберегти ресурси. Крім того, використовуйте воду повторно, коли це можливо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про трюк, який може зробити процес миття посуду економнішим і ефективнішим.

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