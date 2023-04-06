Как следует бороться с бессонницей: простые советы

В современном быстро меняющемся мире важно иметь достаточно отдыха и сна для поддержания своего физического и психического здоровья. Однако бессонница может быть неприятным состоянием, которое мешает людям высыпаться. UAportal подготовил практические и новаторские советы, которые помогут в борьбе с бессонницей.

Соблюдайте постоянный график сна

Одним из эффективных способов борьбы с бессонницей является установление регулярного графика сна. Для этого нужно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные.

Таким образом, организм сможет выработать естественный цикл сна и бодрствования, который будет способствовать улучшению качества и продолжительности сна. Также важно избегать дневного сна и ограничить воздействие яркого света ночью, особенно от электронных устройств, так как это может нарушить внутренние часы организма и затруднить засыпание.

Читайте также: Какие ингредиенты могут превратить кофе во вредный напиток

Выработайте режим релаксации перед сном

Еще один полезный совет по борьбе с бессонницей – выработать режим релаксации перед сном. Это могут быть занятия, которые помогут вам расслабиться и подготовиться ко сну, например, принятие теплой ванны, чтение книги, медитация или легкие упражнения на растяжку. Избегайте стимулирующих занятий, таких как просмотр телевизора или использование электронных устройств, так как они могут помешать вашему засыпанию.

Что поможет успокоится перед сном

Также необходимо избегать кофеина, никотина и алкоголя перед сном, поскольку все они могут нарушить режим засыпания. Вместо этого лучше выпить теплый напиток без кофеина, например, травяной чай или теплое молоко, которые помогут вам расслабиться.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, Татьяна Баран, врач офтальмолог, оптомэтрист и член ESCRS (европейская ассоциация катарактальных и рефракционных хирургов), рассказала о семи советах, которые помогут сохранить здоровье глаз.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !