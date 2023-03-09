Как снять застрявшее кольцо с пальца: три действующих совета

Иногда кольца бывают неподходящего размера, из-за чего они могут застрять на пальцах. Это вызывает боль, опухание и прочие неприятные ощущения.

UAportal подготовил три совета, которые помогут снять застрявшее кольцо с пальца. Для этого понадобятся теплая вода и нитка.

Совет 1

Один из лучших способов ослабить тугое кольцо – замочить руку в теплой воде на 10 минут или около того, пока кожа вокруг кольца не размягчится. Обязательно используйте теплую воду, а не горячую, так как высокие температуры могут вызвать раздражение или даже ожог.

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Совет 2

Нанесите смазку на область вокруг кольца, например, оливковое или кокосовое масло. Это облегчит его соскальзывание, не причиняя вреда коже. Вы также можете использовать вазелин, если у вас нет других вариантов дома.

Совет 3

Используйте нитку или резинку. Если ничего не помогает, попробуйте плотно обмотать кусок нитки или резинки вокруг обеих сторон кольца, а затем медленно разматывайте его, одновременно потягивая кольцо, пока оно не снимется легко.

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