Как убрать остатки заводского клея с экрана гаджета: четыре неожиданных метода

Используйте эти советы для эффективного устранения остатков клея.

Часто случается, что после заводских наклеек остается неприятный след от клея, который не может не раздражать. UAportal подготовил 4 полезных совета, которые помогут устранить остатки клея без проблем.

Воспользуйтесь медицинским спиртом

Для удаления остатка клея с экрана одним из эффективных методов является использование медицинского спирта. Начните со смачивания тряпки или спонжика медицинским спиртом. Осторожно потрите загрязненный участок круговым движением, слегка нажимая на него. Спирт поможет растворить клей и облегчит его удаление.

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Попробуйте уксусный раствор

Еще один метод удаления остатков клея с экрана – использование уксусного раствора. Смешайте пропорционально друг другу уксус с водой в распылителе. Брызните раствором на мягкую тряпку или бумажное полотенце, а затем осторожно потрите пораженный участок. Кислотность уксуса обязательно поможет удалить клей.

Используйте средство для мытья посуды и теплой воды

Наполните миску теплой водой и добавьте несколько капель моющего средства. Осторожно перемешайте, чтобы образовался мыльный раствор. Окуните тряпку или губку в раствор и выжмите лишнюю жидкость. Аккуратно потрите пораженный участок круговым движением, слегка прижимая. Мыло поможет растворить клей. Однако ни в коем случае не используйте бумажные полотенца.

Попробуйте коммерческое средство для удаления остатков клея

Если приведенные выше методы не сработали, вы можете использовать промышленное средство для устранения клея, специально разработанное для очистки экранов. Такие средства можно купить в большинстве хозяйственных магазинов или магазинов электроники. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям, приведенным на упаковке продукта.

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