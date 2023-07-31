Как удержать вес после диеты: Топ-7 советов от экспертов

Сбросить вес – задача не из легких, но настоящие трудности состоят в том, чтобы не допустить повторного набора веса после достижения цели.

Многие люди сталкиваются с таким неприятным явлением, как возвращение килограммов, которые они с трудом сбрасывали, а в некоторых случаях масса тела может быть даже больше, чем до начала диеты.

Многочисленные исследования выявили неутешительную статистику. Так, например, согласно исследованиям, люди, которые соблюдают очень низкокалорийные диеты, в течение пяти лет набирают от 26% до 121% сброшенного веса. Даже те, кто сбрасывает вес на таблетках для похудения, через год после прекращения приема препарата снова набирают около двух третей потерянного веса.

Для борьбы с лишним весом и сохранения достигнутых успехов эксперты предлагают семь важнейших советов:

Будьте гибкими

Не стоит упрекать себя из-за промахов. Если вы порадовали себя вкусненьким в выходные, компенсируйте это тем, что на следующей неделе включите в свой распорядок несколько дополнительных прогулок.

Готовьтесь к неудачам

Предусмотрите возможность срыва диеты, особенно в праздничные дни. Разработайте стратегии успешного преодоления этих трудностей. К примеру, если заранее сбросить несколько лишних килограммов. Это может компенсировать увеличение веса из-за запланированного срыва. В качестве альтернативы, отправляясь на шашлыки, возьмите с собой более здоровый вариант, например овощные шашлыки, чтобы иметь возможность выбрать менее калорийный вариант.

Гордитесь своими достижениями

Колебания веса естественны, поэтому гордитесь своими результатами, вне зависимости от цифры на весах.

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Вырабатывайте здоровые привычки

Выработка положительных навыков может существенно помочь в процессе снижения веса. Подумайте о таких видах деятельности, как прогулка после ужина или выбирайте пройтись по лестнице вместо лифта.

Приоритет физической активности

Активный образ жизни имеет первостепенное значение для удержания веса. Занимайтесь физическими упражнениями, которые доставляют вам радость и удовольствие.

Регулярно контролируйте свой вес

В течение недели вес может колебаться на 1-2 кг. Часто взвешиваясь, вы сможете определить индивидуальный диапазон своего максимального и минимального среднего веса. Это поможет отслеживать прогресс и определить необходимость корректировки рациона.

Завтрак и клетчатка

Завтрак – самый важный прием пищи. Исследования показывают, что почти 97% людей, успешно сбросивших вес, завтракают каждый день. Кроме того, диета, богатая овощами и продуктами с высоким содержанием клетчатки, такими как цельнозерновой хлеб, коричневый рис и овес может помочь избежать повторного набора веса.

Плоский живот и тонкая талия через две недели:

Чтобы достичь плоского живота и тонкой талии, включите в свой рацион следующие продукты:

- Листовые зеленые овощи, способствуют насыщению и сдерживают тягу к сладкому.

- Фрукты и полезные сладости, обеспечивают природное наслаждение и удовольствие.

- Овощи красного цвета, авокадо, белое мясо и морепродукты для сбалансированного и полноценного питания.

– Диетологи также рекомендуют ежедневно выпивать 1-2 чашки зеленого чая.

Напомним, ранее мы рассказывали о "чистом питании", которое предполагает использование максимально натуральных продуктов и полное избегание рафинированных и "химических" продуктов.

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