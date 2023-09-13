Как ухаживать за огородом осенью: советы для щедрого урожая в следующем году

С приближением осеннего сезона, когда можно наслаждаться последним обильным урожаем, самое время начать подготовку огорода к следующему году. Следуя этим рекомендациям, можно обеспечить хороший урожай и процветание огорода в следующем году.

Очистите грядки

Чтобы вредители и болезни не перезимовали и не создали проблем весной, важно убрать все растительные остатки грядок. Удаление любых оставшихся растений поможет сохранить здоровую среду для будущих урожаев.

Добавьте компост

Обогатите почву на грядках, разложив слой компоста толщиной 5-7 см. Это обеспечит растениям необходимые питательные вещества без необходимости обработки почвы. Разрешите осадкам сделать работу за вас.

Высаживайте покровные культуры

Улучшайте плодородие почвы, высевая осенью такие культуры, как горчица, горох или клевер. Эти растения могут быть перекопаны в почву весной, добавляя ценные питательные вещества для будущих насаждений.

Кроме ухода за огородом, осенью важно ухаживать за деревьями и кустарниками. Вот несколько советов, которые помогут им преуспеть:

Посадите новые деревья и кустарники

Осень – прекрасное время для добавления лиственных деревьев и кустарников к ландшафту. Почва еще достаточно теплая, чтобы корни успели закрепиться к зиме. Вечнозеленые виды можно высаживать, но они, как правило, лучше приживаются, если их высаживать весной.

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Обеспечьте достаточное количество воды

Убедитесь, что новопосаженные и прижившиеся деревья и кустарники получают достаточно воды в течение осеннего сезона. Хорошо увлажненные растения более устойчивы к суровым зимним условиям. Вечнозеленые растения, в частности, нуждаются в дополнительном поливе в это время.

Пополните запас мульчи

Защитите корни деревьев и кустов от зимних температур, добавив вокруг них свежий слой мульчи. Используйте такие материалы, как древесная щепа или измельченные листья, убедившись, что они не касаются стволов, чтобы предотвратить гниение и болезни.

Обрезайте после начала периода покоя

Чтобы избежать повреждений от зимней погоды, подождите, пока опадут листья из лиственных пород перед обрезкой. Обрезка сразу после августа может стимулировать нежный новый рост, который может повредиться зимой.

Напомним, улитки и улитки наносят ущерб садам, уничтожая рассаду и поедая листья крупных растений. Существуют химические растворы, действующие как эффективные отпугиватели, однако есть более естественный способ избавиться от вредителей.

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