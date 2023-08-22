Как уменьшить стресс в жизни: три самых простых способа

UAportal подготовил три совета, которые помогут избавиться от стресса. Методики помогут вести более спокойную и полноценную жизнь.

Техника глубокого дыхания

Она помогает активировать реакцию расслабления организма, уменьшая напряжение и способствуя ощущению покоя. Чтобы практиковать эту технику, найдите тихое и удобное место, чтобы сесть или лечь.

Закройте глаза и делайте медленные, глубокие вдохи через нос, наполняя лёгкие воздухом. Задержите дыхание на несколько секунд, затем медленно выдохните через рот. Повторите этот процесс несколько раз, сосредотачиваясь на нем и позволяя себе расслабиться.

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Занимайтесь физической активностью

Упражнения высвобождают эндорфины, являющиеся природными химическими веществами, повышающими настроение в мозге. Будь то прогулка, бег, танцы или практика йоги – любая форма физической активности может помочь снизить уровень стресса.

Найдите занятие, которое доставляет удовольствие, и сделайте его регулярной частью своего распорядка дня. Это не только поможет снять стресс, но и улучшит общее физическое и психическое состояние.

Упражняйте внимательность и медитацию

Внимательность предполагает полное присутствие в данный момент и беспристрастное наблюдение за мыслями и чувствами. Медитация, с другой стороны, фокусируется на успокоении ума и достижении состояния глубокого расслабления.

Обе техники помогают снизить стресс, способствуя ощущению покоя и внутреннего мира. Подумайте о том, чтобы включить осознанность и медитацию в свой режим дня, даже если это будет всего несколько минут. Для начала можно воспользоваться приложениями для медитации или уроками под руководством учителя.

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