Как ускорить прорастание семян: поможет один раствор

Чтобы вырастить прочные и высокоурожайные растения из семян, нужно применять правильные способы их обработки. UaPortal рассмотрел различные методы, которые значительно улучшат рост семян и повысят его иммунитет.

Перекись водорода

Это обычное домашнее средство не только ускоряет рост семян, но и повышает его иммунитет против болезней. Чтобы приготовить раствор, смешайте 100 мл перекиси водорода с 1 литром воды. Замочите семена в этой смеси на 30 минут, чтобы они впитали полезные свойства. После этого перед посадкой тщательно просушите его возле батареи.

Марганец

Хотя марганец может быть недоступен в некоторых регионах, но он является отличным природным антисептиком для обработки семян. Растворите 3 грамма этого порошка в стакане воды. Семена помидоров, гороха, фасоли, редиса и кукурузы следует замочить в этой смеси на 45 минут, но перец, капусту и баклажаны нужно держать в растворе всего 20 минут.

Сок алоэ

Сок алоэ прекрасно обеззараживает семена и стимулирует его рост. Для этого выберите зрелое письмо, которому не менее 3 лет. Заверните его в ткань и уложите в холодильник на неделю. Затем выжмите сок, отжав листок через марлю в соответствующий сосуд. Замочите семена в этом богатом питательными веществами соке на 24 часа перед посадкой.

Натуральный мед

Растворите чайную ложку меда в стакане теплой воды, чтобы образовался раствор. Опустите в него необходимые семена в сутки, после чего тщательно промойте их и высушите возле батареи.

Зола

Для приготовления раствора нужно растворить 2 столовые ложки золы в 1 литре воды. Оставьте смесь, чтобы она настоялась в течение 2-3 дней, а затем процедите ее через марлю. Замочите семена в этом богатом питательными веществами растворе на ночь, чтобы они впитали все полезные элементы.

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