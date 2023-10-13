Как устранить неприятный запах из пластмассового контейнера

Часто бывает, что после систематического использования пластмассового контейнера в нем возникает запах, который трудно устранить. UAportal рассказал, как восстановить свежесть ланчбокса.

Используйте пищевую соду:

Насыпьте ее внутрь ланч-бокса, плотно закройте его и оставьте на ночь. Сода поглотит неприятные запахи. Перед заполнением контейнера едой убедитесь, что он полностью сух и не содержит остатков соды.

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Выбирайте продукты без концентрированного запаха:

Чтобы предотвратить появление неприятного запаха в ланч-боксе, тщательно выбирайте продукты без резкой вони, ведь пластмасса легко поглощает все запахи у себя. Упаковывайте такие продукты как рыбу, определенные сорта сыров и лук в герметичные пакеты перед выкладкой в ланчбокс.

Храните в нужном месте:

Неприятный запах может возникнуть вследствие хранения ланчбокса с продуктами в теплом месте, что провоцирует размножение бактерий. Обязательно храните контейнер с едой в холодильнике или удерживайте чистый ланчбокс в сухом прохладном месте, например на кухонных полках.

Не держите ланчбокс закрытым:

Если контейнер не был тщательно вытерт, то его не стоит закрывать крышкой. Закрытая влажная среда идеальна для образования плесени и развития бактерий. Всегда держите его открытым, обеспечивая нужную циркуляцию воздуха, которая обязательно придаст ланчбоксу свежесть.

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