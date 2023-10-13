Як усунути неприємний запах з пластмасового контейнера

Часто буває, що після систематичного використання пластмасового контейнера в ньому виникає запах, який важко усунути. UAportal розповів, як відновити свіжість ланчбоксу.

Використовуйте харчову соду:

Насипте її всередину ланч-боксу, щільно закрийте його і залиште на ніч. Сода поглине неприємні запахи. Перед заповненням контейнера їжею переконайтеся, що він повністю сухий та не містить залишків соди.

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Обирайте продукти без концентрованого запаху:

Щоб запобігти появі неприємного запаху в ланч-боксі, ретельно обирайте продукти без різкого смороду, адже пластмаса легко поглинає всі запахи в себе. Запаковуйте такі продукти як рибу, певні сорти сирів та цибулю у герметичні пакети перед викладенням у ланчбокс.

Зберігайте у відповідному місці:

Неприємний запах може з'явитись внаслідок зберігання ланчбоксу з продуктами в теплому місці, що провокує розмноження бактерій. Обов'язково зберігайте контейнер з їжею в холодильнику, або ж утримуйте чистий ланчбокс у сухому прохолодному місці, наприклад на кухонних полицях.

Не тримайте ланчбокс закритим:

Якщо контейнер не був витертий ретельно, то його не варто закривати кришкою. Закрите вологе середовище ідеальне для утворення плісняви та розвитку бактерій. Завжди тримайте його відкритим, забезпечуючи потрібну циркуляцію повітря, яка обов'язково надасть ланчбоксу свіжості.

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