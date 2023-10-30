Как устранить неприятный запах из раковины: полезные советы

Советы, которые помогут создать комфортную атмосферу на кухне

UAportal подготовил советы по устранению неприятного запаха из раковины. Узнайте об эффективных советах, которые помогут создать комфортную атмосферу на кухне.

Очистка сифона

Предотвращайте неприятные запахи из раковины, регулярно прочищая сифон. Подставьте под него ведро, чтобы собрать воду или мусор.

С помощью гаечного ключа открутите накидные гайки и извлеките сифон. Тщательно промойте его теплой мыльной водой, затем ополосните и установите на место.

Цитрусовые

Устраните неприятные запахи из раковины, используя природные свойства цитрусовых. Нарежьте лимоны или апельсины ломтиками и бросьте их в канализацию.

Залейте горячую воду, чтобы освежающий цитрусовый аромат распространился по канализации, эффективно маскируя неприятные запахи. Повторяйте этот процесс периодически, чтобы раковина всегда пахла свежестью.

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Профилактика

Поддерживайте свежесть раковины, принимая профилактические меры. Не выливайте жир или масло в канализацию, чтобы предотвратить засор.

Перед мытьем очищайте посуду от остатков пищи и регулярно промывайте слив горячей водой. Подумайте об использовании крышки для слива, чтобы улавливать мусор и предотвращать засор и появление неприятных запахов.

Помощь профессионалов

Если неприятные запахи не исчезают, несмотря на профилактические меры, возможно, пора обратиться к квалифицированному сантехнику. Они обладают необходимыми знаниями и инструментами для устранения основных проблем, вызывающих неприятные запахи из раковины.

Напомним, мы рассказали, как легко удалить засор из ушибленной раковины.

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