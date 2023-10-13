Как увлажнять воздух в квартире во время работы обогревателей

Как повысить влажность в квартире во время отопительного сезона

Откройте себе нетрадиционные методы увлажнения воздуха в квартире в холодные месяцы, когда используются отопительные приборы. UAportal рассказывает, как бороться с сухостью, вызванной отопительными системами, и создать более комфортную среду для жизни.

Совет 1

Чтобы увлажнить воздух в квартире при использовании обогревателей, попробуйте поставить миски с водой у источников тепла. Когда обогреватели нагреются, вода испарится и добавит влагу в воздух.

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Совет 2

Подумайте об использовании комнатных растений для природного увлажнения воздуха в вашей квартире. Растения проходят через процесс, называемый транспирацией, во время которого они выделяют влагу в воздух. Некоторые растения, такие как лилии мира, бостонские папоротники и арочные пальмы, особенно эффективно повышают влажность воздуха.

Совет 3

Еще один вариант увлажнения воздуха в вашей квартире при работе обогревателей – это использование метода "влажного тепла". Для этого нужно поставить на обогреватели термостойкие емкости или поддоны и наполнить их водой. Нагреваясь, обогреватели будут постепенно нагревать воду, заставляя ее испаряться и увлажнять окружающий воздух.

Напомним, мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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