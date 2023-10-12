Как выглядеть в 50 на все 20: чего следует избегать в одежде

Многие женщины сомневаются в себе и своем внешнем виде, когда им уже за 20. Однако не стоит опускать руки, ведь UAportal рассказал чего избегать в одежде, чтобы выглядеть в свои 50 на все 20-30.

Дырявые джинсы

Если нравится потертые джинсы, важно избегать имеющих слишком много дыр, особенно если это большие дыры. Потертая джинсовая одежда все еще может быть элегантной, однако чрезмерная потертость может выглядеть слишком бунтарно. Подумайте о том, чтобы выбрать джинсы с небольшой потертостью или с необработанным низом штанины.

Неправильный фасон

Неподходящий фасон одежды следует избегать в любом возрасте, но особенно важно обращать на него внимание женщинам за 50. Неправильный фасон может придать неопрятный вид. Поскольку наше тело меняется с возрастом, одежда может сидеть на нас по-другому, поэтому может потребоваться перешивание или приобретение новых вещей.

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Сочетание похожих цветов

Избегайте сочетания схожих цветов, таких как одинаковый верх и низ, поскольку это может сделать образ устаревшим. Вместе экспериментируйте с разными цветами, текстурами и узорами. Это не только придаст наряду актуальности, но и позволит лучше показать себя.

Надевайте не только черный цвет

Хотя черный может быть легким выбором, это не единственный цвет, который подходит женщинам за 50. Используйте больше цветов в своем гардеробе, чтобы разнообразить его и сделать его более радостным.

Избегайте тяжелого макияжа

С возрастом чрезмерный макияж может тяжело смотреться. Упростите свой макияж и отдайте предпочтение нейтральным цветам и тонам, которые придают коже молодость и сияние, отдайте предпочтение уходовой косметике. Более минималистичный подход к макияжу поможет придать более свежий вид.

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