Як виглядати в 50 на всі 20: чого варто уникати в одязі

Багато жінок мають сумніви щодо себе та свого зовнішнього вигляду, коли їм вже за 20. Проте не варто опускати руки, адже UAportal розповів чого уникати в одязі, щоб виглядати у свої 50 на всі 20-30.

Діряві джинси

Якщо до вподоби потерті джинси, важливо уникати тих, що мають занадто багато дірок, особливо якщо це великі дірки. Потертий джинсовий одяг все ще може бути елегантним, однак надмірна потертість може виглядати занадто бунтарно. Подумайте про те, щоб вибрати джинси з невеликою потертістю або з необробленим низом штанини.

Неправильний фасон

Непідходящий фасон одягу варто уникати в будь-якому віці, але особливо важливо звертати на нього увагу жінкам за 50. Неправильний фасон може надати неохайний вигляд. Оскільки наше тіло змінюється з віком, одяг може сидіти на нас по-іншому, тому може знадобитися перешивання або придбання нових речей.

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Поєднання схожих кольорів

Уникайте поєднання схожих кольорів, таких як однаковий верх та низ, оскільки це може зробити образ застарілим. Натомість експериментуйте з різними кольорами, текстурами та візерунками. Це не тільки додасть вбранню актуальності, але й дасть можливість краще показати себе.

Одягайте не тільки чорний колір

Хоча чорний може бути легким вибором, це не єдиний колір, який підходить жінкам за 50. Використовуйте більше кольорів у своєму гардеробі, щоб урізноманітнити його та зробити більш радісним на вигляд.

Уникайте важкого макіяжу

З віком надмірний макіяж може тяжко виглядати. Спростіть свій макіяж і надайте перевагу нейтральним кольорам і тонам, які надають шкірі молодості та сяйва, надайте перевагу доглядовій косметиці. Більш мінімалістичний підхід до макіяжу допоможе надати більш свіжого вигляду.

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