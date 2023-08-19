Как вырастить рассаду сладкого перца: 7 важных шагов, о которых мало кто знает

Если вы решили вырастить рассады сладкого перца из семян, то должны знать, что этот процесс потребует надлежащего ухода и внимания. UaPortal поделился 7 советами, которые помогут вам со временем наслаждаться щедрым урожаем на своем огороде.

Начните вовремя высевать семена

Чтобы избежать перерастания рассады, высевайте семена в конце февраля или начале марта. Помните, что ранние сорта следует начинать высевать за 60 дней до посадки, а поздние – за 75 дней.

Поддерживайте правильную температуру

Семена перца лучше всего прорастают при температуре от +22 до +24 °C. Обеспечьте теплую и уютную среду для произрастания и роста растений.

Позаботьтесь о достаточном освещении

Поставьте горшки с рассадой у окна, желательно, чтобы оно выходило на южную сторону, чтобы максимизировать естественное освещение. Кроме того, вы можете использовать дополнительные источники света в течение 12 часов, чтобы перец лучше рос.

Подготовьте семена к посадке

Перед посевом важно продезинфицировать семена и проверить их. Можете, например, использовать хлоргексидин, зелень или настой чеснока, чтобы защитить рассаду от болезней и уничтожить патогенные микроорганизмы. Вы также можете проверить семена, предварительно замочив их во влажной марле и поставив в теплое место. После того, как они прорастут, семена готовы к высадке.

Создайте стартовую смесь

Хотя рекомендуется использовать коммерческую посевную смесь перца, вы также можете создать собственную. Смешайте в равных частях садовую землю, компост, грунтовую смесь и песок. Обязательно продезинфицируйте почву, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы, вредителей и их яйца. Это можно сделать с помощью пропаривания, нагревания или замораживания.

Осторожно добавляйте удобрения

Как только у ваших саженцев появятся первые листики, нужно снабдить их питательными веществами. Используйте мульти питательное или биологическое удобрение, не содержащее хлора. Однако будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, ведь это может привести к чрезмерному росту. В целом достаточно одной подкормки.

Пересадите рассаду

Пересадите рассаду в отдельные контейнеры, так как это будет способствовать росту боковых и дополнительных корней. К тому же вы сведете к минимуму повреждение корней. Когда придет время пересаживать рассаду в почву, убедитесь, что у нее развилось от 8 до 10 листьев. Это свидетельствует об их готовности к жизни под открытым небом.

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