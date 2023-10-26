Как вывести пятна от вина из одежды: эффективные методы

В этой статье UAportal поделится эффективными методами и советами по выведению пятен от вина из одежды. Узнайте, как вернуть одежде первоначальный вид.

Действуйте быстро

Чтобы вывести пятна от вина из одежды, действуйте как можно скорее. Начните с того, что промокните пятно чистой тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки жидкости. Не трите пятно, так как это может осложнить его удаление.

Читайте также: Как удалить пятна от черники из одежды: полезные советы и альтернативные методы

Уксус

Еще один эффективный метод быстрого удаления пятен от вина – использование белого уксуса. Сначала промокните пятно, чтобы удалить лишнюю жидкость, затем замочите ткань в уксусе на 15-30 минут. После замачивания смочите ткань холодной водой и проверьте, вывелось ли пятно.

Соль

Если вы имеете дело с винным пятном, когда вы не дома и у вас нет доступа к чистящим средствам, можно попробовать несколько уловок. Во-первых, промокните пятно, чтобы удалить как можно больше лишней жидкости. Затем посыпьте пятно солью.

Профессиональная чистка

Если деликатные ткани или одежда нуждаются в профессиональной чистке, желательно как можно быстрее отнести их к химчистке. Проинформируйте работника химчистки о пятне от вина и всех особенностях ткани или одежды. Там смогут эффективно вывести пятно, не причинив вреда ткани.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !